” فيسبوك ” تصدر بيانا بعد تعطل تطبيقاتها

واشنطن(صدى):

أكدت شركة فيسبوك على أنه هناك خلل فني أصاب تطبيقات ” واتساب وانستجرام وفيسبوك ” ، حيث يمنع المستخدمين من إرسال الصور ومقاطع الفيديو، والعمل جارٍ على إصلاحه.

وقالت الشركة إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتساب وإنستجرام.

وأكد موقع لمتابعة الأعطال الإلكترونية، على ان هناك أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في « إنستجرام » ، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في « فيسبوك » و « واتساب ».