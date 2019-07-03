حقيقة بناء تمثال الحرية الأمريكي في جدة

نايف السالم(صدى):

انتشرت خلال الأيام الماضية، صورًا ومقاطع فيديو تتحدث عن بناء تمثال الحرية الأمريكي في جدة.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أن المجسم الموجود حاليا للفعالية المؤقتة لموسم جدة، وهي فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموسم.

وتمثال الحرية هو عمل فني نحتي قامت فرنسا بإهدائه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 28 أكتوبر عام 1886 كهدية تذكارية، بهدف توثيق عرى الصداقة بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأمريكية (1775-1783).

و استقر التمثال بموقعه المطل على خليج نيويورك بولاية نيويورك الأمريكية ليكون في استقبال كل زائري البلاد سواء كانوا سائحين أو مهاجرين.