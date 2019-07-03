سما المصري تتعرض للتحرش داخل الاستاد

القاهرة(صدى):

أثارت الإعلامية المصرية سما المصري، الجدل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان تعرضها للتحرش.

ونشرت سما المصري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، صور لرجلين داخل الاستاد في إحدى مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019، مؤكدة أنهما تحرشا بها بالنظرات.

وعلقت على صورة أحد الرجلين ساخرة ” هو الراجل اللي في ضهري بياخد سيلفي لايه بالظبط ” ، إذ تشير بشكل غير مباشر إلى أنه يقوم بتصوير جسدها.

وأعلنت سما المصري في وقت سابق، تنازلها عن القضية المقدمة ضد الإعلامية ريهام سعيد، وذلك بعد انتشار أنباء مرض الأخيرة بفيروس خطير في الأنف.