والد الطفل الذي غرق في مسبح النادي: أعتزم القصاص

عادل الحربي(صدى):

أكد والد الطفل محمد الأمين، الذي غرق في مسبح نادي المدرسة، أنه سيبدأ إجراءات طلب القصاص من المسؤولين عن وفاة ابنه.

وأشار إلى أنه سيُقدم على ذلك؛ حتى لا يتعرّض طفلًا آخر للوفاة نتيجة الإهمال.

وتحدث والد الطفل عن لحظات العثور على ابنه، إذ أوضح أنه أخذه وشقيقه إلى نادي المدرسة بحي النزهة في الرياض، في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن ثم تركهما دقائق وعندما عاد لم يجد محمد.

وأفاد بأنه وجد ملابسه التي خلعها للسباحة؛ فسارع لإبلاغ الشرطة في محاولة للعثور عليه.

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