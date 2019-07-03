انطلاق الموسم الأخير من مسرح مصر في عيد الأضحى (فيديو)
أعلن الفنان المصري أشرف عبد الباقي عن موعد انطلاق الموسم السابع والأخير من مسرح مصر.
وقال ” عبد الباقي ” عبر مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على موقع ” إنستغرام ” : ” الموسم السابع والأخير، انتظرونا في آخر موسم لمسرح مصر أول أيام عيد الأضحى في فندق جراند نايل تاور، مستنينكم “.
وأضاف: ” مسرح مصر استمر على مدار 7 أعوام تم خلالها عرض 120 مسرحية، وأعضاء الفرقة أصبحوا نجومًا، وقدموا أدوارًا قوية في السينما والتلفزيون “.
وجاء تعليق عبد الباقي عقب الشائعات التي انتشرت حول انفصاله عن الفريق.
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