انطلاق الموسم الأخير من مسرح مصر في عيد الأضحى (فيديو)

القاهرة(صدى):

أعلن الفنان المصري أشرف عبد الباقي عن موعد انطلاق الموسم السابع والأخير من مسرح مصر.

وقال ” عبد الباقي ” عبر مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على موقع ” إنستغرام ” : ” الموسم السابع والأخير، انتظرونا في آخر موسم لمسرح مصر أول أيام عيد الأضحى في فندق جراند نايل تاور، مستنينكم “.

وأضاف: ” مسرح مصر استمر على مدار 7 أعوام تم خلالها عرض 120 مسرحية، وأعضاء الفرقة أصبحوا نجومًا، وقدموا أدوارًا قوية في السينما والتلفزيون “.

وجاء تعليق عبد الباقي عقب الشائعات التي انتشرت حول انفصاله عن الفريق.