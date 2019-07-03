قوى الحرية بالسودان: ” سنتفاوض فقط حول تفاصيل رئاسة المجلس السيادي “

الخرطوم(صدى):

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان اليوم الأربعاء، إنها قدمت حزمة شروط للوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، من أجل التفاوض المباشر مع المجلس العسكري.

وأكدت قوى الحريةوالتغيير على أن المفاوضات من المقرر أن تمشل فقط تفاصيل رئاسة المجلس السيادي فقط.

وأضاف القيادي في قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني: ” قررنا الاستجابة لدعوة الوساطة الأفريقية للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري، وفقًا لملاحظات واشتراطات (شروط) أساسية “.

وأشار إلى أن أبرز الشروط تشمل : ” إطلاق سراح المعتقلين، وعودة خدمة الإنترنت، وتحديد قيد زمني للتفاوض (72) ساعة، ومراجعة إجراءات بناء الثقة “.

وتابع: ” سنتفاوض فقط حول تفاصيل رئاسة المجلس السيادي “.