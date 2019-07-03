66 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للجنسين في أمانة جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن وظائفها الرسمية وعددها (66) وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للرجال والسيدات عبر نظام جدارة.

واشترطت الأمانة الآتي: الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية، يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً، ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد (المرشح أو المرشحة)، الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

و يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/11/04هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/11/08هـ.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف يمكن الدخول على الرابط التالي هنـــــــــــا .

كما يمكن التقديم علبر الرابط التالي هنـــــــــا .