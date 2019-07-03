حقيقة مقطع لحظات محمد مرسي الأخيرة قبل وفاته

القاهرة(صدى):

عقب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، انتشر مقطع فيديو يزعم أنه اللحظات الأخيرة له قبل سقوطه في قفص الاتهام مغشيًا عليه ومن ثم وفاته.

واتضح أن هذا الفيديو يعود إلى جلسة محاكمة لمحمد مرسي أجريت في عام 2015، أما الكلام الذي تحدث به في الفيديو فيعود إلى خطاب ألقاه في مسجد النور في الخرطوم خلال زيارة قام بها إلى السودان عام 2013.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، خلال جلسة محاكمته في الشهر الماضي، عندما سقط مغشيًا عليه داخل المحكمة، ومن ثم توفي أثناء نقله إلى المستشفى.