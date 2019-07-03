والد تشارلز شجعه على خيانة الأميرة ديانا مع ” كاميلا “

لندن (صدى):

كشفت مجلة ” Gala ” في نسختها الفرنسية عن تورط والد الأمير تشارلز في تحريضه على خيانة الأميرة ديانا.

وقالت المجالة إن الأمير فيليب قال لنجله أثناء إجراء الاستعدادات لزواجه من الأميرة الراحلة ديانا وقال: “إذا لم يسر زواجكما على خير ما يرام يمكنك أن تلتقي كاميلا مجدداً”.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية ترفض علاقة تشارلز وكاميلا لأنها ترى أن الأمور أصبحت أكثر تعقيدا.

ولا يجب معظم الشعب البريطاني زوجة تشارلز “كاميلا” ، ما عدا % من البريطانيين فقط يقبلون بأن تصبح ملكتهم المقبلة.

وتعرف تشارلز تعرف إلى كاميلا خلال حضورهما مباراة بولو في العام 1970. إلا أنه التحق بعد ذلك بالقوة البحرية. وفي هذه الأثناء تعرفت هي إلى أندرو باركر بولز واصبحت خطيبته.

ولم يمنع ذلك الأمير تشارلز بعد عودته من عيش قصة عاطفية سرية معها. وكان كل منهما يطلق على الآخر اسماً مستعاراً حيث كانت تدعوه فريد فيما كان يسميها غلايدز.