شخص ينتحل صفة سفير الأردن بالكويت ليسرق ” صندوق الزكاة “

خالد الظفيري(صدى):

أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، اليوم الأربعاء، قرارًا بمعاقبة متهم انتحل صفة السفير الأردني في الكويت وتوقيفه أسبوعا في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.

وكان المتهم انتحل صفية السفير أجرى اتصالا بـ ” صندوق الزكاة ” طالبًا منه تقديم مساعدة نقدية لأحد الأشخاص المحتاجين مما دفع مدير الصندوق إلى تلبية طلبه ومنحه شيكًا بمساعدة مالية خلال شهر رمضان الماضي.

وأسند المدعي العام للمنتحل، تهمة جنحة الاحتيال وبدلالة قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

يذكر أنه تم اكتشاف المتهم بعد أن كرر طلبه قبل أيام حيث أثار شكوك إدارة الصندوق التي بادرت للاتصال بالسفير الذي أنكر تمامًا علمه بما يجري.