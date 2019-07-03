مستشفى الدلم يفعل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الخرج(صدى):

استمراراً لنهجه في رفع الوعي الصحي، و توافقاً مع توجيهات ( المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض) ، أقام مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم ، ركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

و يهدف الركن الذي أقيم في قسم العيادات الخارجية، إلى التوعية بضرر المخدرات على الفرد و المجتمع عبر مطويات وكتيبات وزّعت على المرضى والزوار. في حين أبدى سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى سعادته بتفاعل الحضور وقال : لاشكّ أن المجتمع أصبح على درجة كبيرة من الوعي و الدراية، يدعمهم الوازع الديني تجاه المخدرات، لكن ما نعمله هنا اليوم هو لتسليط الضوء أكثر على المخاطر المترتبة على استخدام الأدوية و بعض المستحضرات التي قد تسبب إدمان للمريض، إلى جانب الاهتمام بطرق التعامل مع المدمن و الأخذ بيده للاقلاع و تفادي أضرارها على صحته و أسرته.