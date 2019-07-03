الكاف يُغضب الجماهير بعد إعلان التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا

ماجد محمد(صدى):

أثار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم العديد من التساؤلات، بعد إعلانه عن تشكيلته المثالية لدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2019، المقامة في مصر حاليًا.

وشهدت التشكيلة غياب عدد من اللاعبين الذين قدموا أداءًا جيدًا مقارنة بأخرين في التشكيلة وهو ما جعل هناك علامات استفهام على التشكيلة.

وتغيب عن التشكيلة كلا من لاعب منتخب مصر المتألق محمود تريزيجية والذي قدم حتى الأن أداء مبهر ومُلفت مع المنتخب، إضافة لغياب مبارك بوصوفة ومواطنه نور الدين أمرابط على الرغم من المستوى الذي قدمه اللاعبين مع منتخب المغرب.

وعلى جانب أخر شهدت التشكيلة الأساسية الأسماء التالية:

قلب الدفاع الكاميروني يايا بانانا، والظهير الأيسر المغربي أشرف حكيمي، وفي خط الوسط الجزائريين رياض محرز واسماعيل بن ناصر والملغاشي أنيسيت أندريانانتيناينا، وفي خط المقدمة صلاح (جناح أيمن) وزميله في ليفربول الإنكليزي، السنغالي ساديو مانيه (أيسر) الذي غاب عن المباراة الأولى بسبب الإيقاف ولم يقدم أداء يذكر في الثانية واختير أفضل لاعب في الثالثة بعد تسجيل هدفين، والغاني جوردان أيوو.

أما دكة البدلاء: الحارس الكاميروني أندريه أونانا وزميله أندريه زامبو أنغويسا، والجزائريين يوسف عطال ويوسف البلايلي، وقائد المغرب المهدي بن عطية، والغاني واكاسو مبارك، والملغاشي شارل أندريا.