وظائف تقنية شاغرة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، باب التقديم على عدة وظائف تقنية لحملة الدبلوم؛ للعمل بالهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، أن الوظائف المتاحة تحت مسميات ” مُبرمج، وأخصائي شبكة ” ، وفق الشروط التالية:

1- مُبرمج ” وظيفة واحدة “:

يُشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم في تخصصات ذات صلة، مع خبرة لا تقل عن سنتين، ويتمكن من الآتي:

– توفير البرمجيات وتطوير التطبيقات والتقارير لدعم أعمال الهيئة بشكل كامل والتحول إلى بيئة آلية.

– تحديث أنظمة التشغيل وزيادة فعالية الحماية من الفيروسات والاختراقات.

– التنسيق مع إدارة الاختبارات بخصوص تجهيز أية مواد تتعلق بعقد الاختبارات آلياً وتلبية طلبات الجهة المتعهدة بالتنفيذ.

– القيام بمهام الأرشفة الاليكترونية لمستندات ووثائق الهيئة ولجانها ومجلس الإدارة والجمعية العامة وفق خطة تعدها الإدارة وتطوير وسائل استرجاعها وتوفيرها للمستخدمين وفق صلاحيات محددة.

– تطوير موقع الهيئة على الإنترنت وإدارته وعمل التحديثات اللازمة بالتنسيق مع قسم العلاقات العامة والإعلام.

– أية أعمال أخرى يكلف بها ضمن نطاق اختصاصه.

2- أخصائي شبكة ” وظيفة واحدة “:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم في تخصصات ذات صلة، مع خبرة لا تقل عن سنتين، ويتمكن من:

– إدارة شبكة الهيئة الداخلية وتحديثها وتطوير آلياتها دورياً وتطوير قاعدة الهيئة من المزودين بالخدمة للحصول على الخدمات الأفضل والآمن بتكاليف مناسبة.

– إدارة حسابات البريد الاليكتروني للهيئة، وحسابات وصلاحيات الدخول على تطبيقات الهيئة.

– عمل النسخ الاحتياطية لبرامج وتطبيقات وبيانات الهيئة وحمايتها في أماكن آمنه ومنفصلة.

– توفير الأجهزة والمعدات الاليكترونية من أجهزة حاسب وتصوير وطباعة ومستلزماتها وتركيبها والتدريب على تشغيلها وصيانتها.

– دعم المستخدمين في الهيئة فيما يتعلق بالتدريب على استخدام الأجهزة المختلفة وتقديم خدمات الصيانة وحل المشاكل التي تواجه المستخدمين والتي تقع ضمن نطاق اختصاصه.

– أية أعمال أخرى يكلف بها ضمن نطاق اختصاصه.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدءً من اليوم الأربعاء، من خلال الرابط التالي:هنـــــــا.