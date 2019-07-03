وظائف تقنية شاغرة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
فتحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، باب التقديم على عدة وظائف تقنية لحملة الدبلوم؛ للعمل بالهيئة في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، أن الوظائف المتاحة تحت مسميات ” مُبرمج، وأخصائي شبكة ” ، وفق الشروط التالية:
1- مُبرمج ” وظيفة واحدة “:
يُشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم في تخصصات ذات صلة، مع خبرة لا تقل عن سنتين، ويتمكن من الآتي:
– توفير البرمجيات وتطوير التطبيقات والتقارير لدعم أعمال الهيئة بشكل كامل والتحول إلى بيئة آلية.
– تحديث أنظمة التشغيل وزيادة فعالية الحماية من الفيروسات والاختراقات.
– التنسيق مع إدارة الاختبارات بخصوص تجهيز أية مواد تتعلق بعقد الاختبارات آلياً وتلبية طلبات الجهة المتعهدة بالتنفيذ.
– القيام بمهام الأرشفة الاليكترونية لمستندات ووثائق الهيئة ولجانها ومجلس الإدارة والجمعية العامة وفق خطة تعدها الإدارة وتطوير وسائل استرجاعها وتوفيرها للمستخدمين وفق صلاحيات محددة.
– تطوير موقع الهيئة على الإنترنت وإدارته وعمل التحديثات اللازمة بالتنسيق مع قسم العلاقات العامة والإعلام.
– أية أعمال أخرى يكلف بها ضمن نطاق اختصاصه.
2- أخصائي شبكة ” وظيفة واحدة “:
يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم في تخصصات ذات صلة، مع خبرة لا تقل عن سنتين، ويتمكن من:
– إدارة شبكة الهيئة الداخلية وتحديثها وتطوير آلياتها دورياً وتطوير قاعدة الهيئة من المزودين بالخدمة للحصول على الخدمات الأفضل والآمن بتكاليف مناسبة.
– إدارة حسابات البريد الاليكتروني للهيئة، وحسابات وصلاحيات الدخول على تطبيقات الهيئة.
– عمل النسخ الاحتياطية لبرامج وتطبيقات وبيانات الهيئة وحمايتها في أماكن آمنه ومنفصلة.
– توفير الأجهزة والمعدات الاليكترونية من أجهزة حاسب وتصوير وطباعة ومستلزماتها وتركيبها والتدريب على تشغيلها وصيانتها.
– دعم المستخدمين في الهيئة فيما يتعلق بالتدريب على استخدام الأجهزة المختلفة وتقديم خدمات الصيانة وحل المشاكل التي تواجه المستخدمين والتي تقع ضمن نطاق اختصاصه.
– أية أعمال أخرى يكلف بها ضمن نطاق اختصاصه.
كما أشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدءً من اليوم الأربعاء، من خلال الرابط التالي:هنـــــــا.
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