ضبط مصنعا للخمور في القطيف (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي عن ضبط قوة الطاريء والدوريات لمنصع خمور في محافظة القطيف يديره 3 نيباليين وهندي.

وفي التفاصيل ضبط داخل المصنع 15 خزان سعة 1000 لتر معبأ بمادة الخمر و7 براميل للتقطير معبأة بمادة الخمر و7 جراكل تحتوي على مادة العرق جاهزة للترويج.

وعثر داخل المصنع على 5324 قارورة سعة نص لتر جاهزة للترويج.