الجزر يعالج السيلوليت ويجدد الأنسجة

أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء أنه يمكن استخدام الجزر والاستفادة منه للتخلص من السيلوليت لأنه مفيد في ما يتعلق بتجديد الأنسجة المصابة وإعادة ترميمها.

ويمكن استخدامه كالآتي : حبتي جزر، ملعقة طعام من جل الألوي فيرا، 10 نقاط من زيت الورد، 5 نقاط من زيت اللوز الأساسي، ملعقة طعام من لب الأفوكادو، كيسي شاي و5 ملاعق طعام الماء.

تصنع خلاصة الشاي من خلال نقع الكيسين في الماء المغلي لبعض الوقت ثم تحفظ جانباً، ويسلق الجزر ويطحن للحصول على كريمة ناعمة توضع في الخفاق مع الأفوكادو والألوي فيرا إلى أن تتحول إلى عجينة ناعمة وخالية من التكتلات.

وتضاف خلاصة الشاي والزيوت ويحرك المزيج مجدداً. ويمكن تطبيقه مساء على أماكن ظهور السيلوليت لمدة 20 دقيقة قبل الغسل بالماء الساخن.