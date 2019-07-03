برعاية أمير عسير الشؤون الصحية تنظم النسخة الثالثة من مؤتمر عسير الصحي

محمد بن طحيطح(صدى):

برعاية كريمة وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير – حفظه الله – ، تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، مؤتمر عسير الصحي في نسخته الثالثة ، وذلك خلال الفترة 27 – 29 من شهر يوليو الجاري بفندق قصر أبها.

ويعد هذا المؤتمر أحد أبرز المؤتمرات الصحية في المملكة، وذلك نظراً لمدى أهمية المحاور التي سيتطرق لها المؤتمر عبر ورش العمل والجلسات والدورات المقررة فيه ، والتي سوف تتركز على أهم المستجدات في مختلف مجالات الطب والخدمات الطبية المساندة وبرامج التحول.

بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم الشؤون الصحية بمنطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن إقامة فعاليات هذا المؤتمر في موسم الصيف، تأتي ضمن أهم مشاركات صحة عسير في تفعيل مبادرة حسن الوفادة ” مرحبًا ألف في عسير ” ، وذلك من خلال استقطاب المهتمين بمحاور المؤتمر المتنوعة والمميزة من مختلف مناطق المملكة.

كما أوضح آل شايع أن المؤتمر يعتبر منصة علمية لجميع القطاعات الصحية في منطقة عسير، الحكومية، والخاصة، والأكاديمية، والتدريبية، بالإضافة إلى الممارسين الصحيين، والمهتمين والمستثمرين في المجال الصحي، لافتًا إلى أن المؤتمر يتميز بتركيزه على كل ما هو جديد في عالم الطب على مدى ثلاثة أيام.

جدير بالذكر أن صحة المنطقة بدأت في تدشين عدد من الفعاليات المجتمعية المصاحبة للمؤتمر ، وذلك في عدد من المجمعات التجارية والمنتزهات والمراكز والمحافظات التابعة لمنطقة عسير .