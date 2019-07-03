بالصور.. تعليق المجرمين في سلاسل لسنوات طريقة الإعدام قبل 500 عام

وارسو(صدى):

عثر علماء بولنديون، على سلاسل إعدام نادرة يصل عمرها إلى 500 عام، إذ كان المجرمين يُعلّقون فيها وتُترك جثثهم مرفوعة.

واكتشف العلماء، سلاسل إعدام في بلدة زاجان غرب بولندا، فيما وجدوا العشرات من الهياكل العظمية، وهي تمثل بقايا مجرمين تم إعدامهم، بما في ذلك جماجم منفصلة.

كما عثر على هيكل عظمي لشخص قطعت رأسه ووضعت بين قدميه، إذ يوكد العلماء ان جثث الموتى تركت معلقة لردع المجرمين الآخرين، وأحياناً في أقفاص، لمدة أيام أو أسابيع أو حتى سنوات.