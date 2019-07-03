” ضعي حدودا ” .. نصائح للزوجة التي تعمل مع زوجها في العمل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يوجد جانب سلبي وأخر إيجابي لعمل الزوج وزوجته في مكان عمل واحد، فيوجد هناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها؛ للتمتع بإيجابية هذا الأمر.

قد يكون عملك مع زوجك بداية البؤس وقد تجعليه بتصرفاتك أمرًا مفيدًا، فقط عليكي إتباع النصائح الآتية:

1- عليكي التأكد من اتباع البروتوكولات المهنية ؛ فأن المؤسسات تضع قوانين تمنع العلاقات العاطفية بين العاملين فيها، ولكن هذا ليس مبرّراً لإخفاء الزواج، فاكشفي عن زواجك.

2- لابد أن تضعي الحدود التي يتم الاتفاق عليها فيما بينكما، مثل كيفية قضاء استراحة الغداء في العمل أو العلاقات الاجتماعية مع الزملاء، إضافة إلى أهمية فصل مشاكل العمل عن التعامل في المنزل، والعكس.

3- من الغباء مناقشة أمور العمل في منازلنا، سواء بين الأزواج أو الأبناء، فهي مصدر للطاقة السلبية والخلافات، لا تجعلي العمل يسرق وقتكما في البيت.

4- ستظهر علامات المنافسة فيما بينكما بالطبع إذا كنتما في العمل ذاته، فعليكي تجنب اشتعال الوضع وتعاملي بذكاء من خلال التحدث مع زوجك قبل أن يزداد الأمر صعوبة.

5- في النهاية إذا فشلتي في الموازنة استعدي للتنازل فأن علاقتكما أهم من العمل.