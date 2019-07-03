” كاف ” يعلن عن التشكيل المثالي لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” ، اليوم الأربعاء، عن تشكيلة الفريق المثالي لمباريات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر حتى 19 يوليو.

وتضمن التشكيل كالتالي ” حراسة المرمى: محمد الشناوي “ مصر، خط الدفاع: أحمد المحمدي “ مصر ” ، يايا بانانا “الكاميرون ” ، أحمد حجازي “ مصر ” ، أشرف حكيمي “ المغرب، خط الوسط: إسماعيل بن ناصر “ الجزائر ” ، أروهاسينا أندرياناريما “مدغشقر”، رياض محرز “ الجزائر.

وخط الهجوم: محمد صلاح “ مصر ” جوردان أيو “ غانا ” ساديو ماني “ السنغال ”.