وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإعادة 26 موظفا للعمل

عادل الحربي(صدى):

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، توجيهًا بإعادة (26) موظفًا للعمل الذين لم تجدَّد عقودهم بعد التشغيل الذاتي للمجمع.

يشار إلى أن هذا التوجيه يأتي تقديرًا لخدمات الموظفين السابقة وإسهاماتهم الطيبة في خدمة القرآن الكريم، وكذلك في إطار حرص معاليه على دعم المجمع بذوي التخصصات والخبرة بما يخدم القرآن الكريم، ويحقق رسالة الوزارة.

من جانبه، صرّح الأمين العام للمجمع الأستاذ الدكتور بندر بن فهد السويلم، بأن توجيه وزير الشؤون الإسلامية محل التقدير والدعاء من منسوبي المجمع بعامة، والموظفين الذين تمت إعادتهم بصفة خاصة.

وأضاف أنه يعكس اهتمام معالي الوزير المشرف العام على المجمع وحرصه على موظفي المجمع، وتأكيده المستمر على تحقيق العدالة التي ينشدها الجميع.

كما شدّد على أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة شرع بتنفيذ هذا التوجيه فورًا، وذلك باستكمال الإجراءات اللازمة لعودتهم ومباشرتهم للعمل في المجمع.