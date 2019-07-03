براءة أكاديمي بعد اتهامه بالتحرش بطالبة في مكتبة الجامعة

أصدرت محكمة التمييز في الأردن قرارها ببراءة أكاديميا متهمًا في واقعة تحرش بطالبة في مكتبة الجامعة.

وكانت الفتاة اتهمت مدرسها بالتحرش بها في المكتبة إلا أن المحكمة لم تجد الدليل القانوني والمقنع، إضافة للتناقضات وعدم صدق روايات المشتكية، حسب موقع ”جفرا نيوز“.

وترى المحكمة أن المشتكية كانت قد رتبت مع عدد من زملائها زج الدكتور في الموقف، وبعدها فإن جميع شهادات المشتكية وشهود النيابة لم تكن متسقة ومتناقضة وتثير الريبة .

وذكر رياض القيسي محامي المتهم، أن ”قرار محكمة التمييز جاء شاملًا، وفند بالحجة والبرهان القانوني كافة الأسباب التي استندت إليها النيابة العامة في تمييزها ضد الدكتور، حيث أكدت في قرارها بأن محكمة الجنايات الكبرى لها سلطة واسعة بحكم القانون في وزن البينة وأن النيابة العامة قد أخطأت، وكانت قاصرة في تقديم البينات المقنعة بحق الدكتور والأكاديمي الذي منح أخيرًا البراءة المطلقة كبراءة الذيب من دم يوسف“.