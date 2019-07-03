الجوازات: ترحيل العمالة المنزلية لا يتطلب ورقة مخالصة

عادل الحربي(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن ترحيل العمالة المنزلية عند الخروج النهائي لا يتطلب ورقة مخالصة مختمة من مكتب استقدام.

جاء ذلك ردًا على سؤال: ” متطلبات ترحيل العمالة المنزلية عند الخروج النهائي ورقة مخالصة مختمة من مكتب استقدام! اعتقد أن هذا الشرط لا يعتبر به بعد الآن خصوصا بعد أن تم ربط العمالة المنزلية بحساب الكفيل البنكي و حوالة الراتب عليه ” .

وقالت الجوازات : ” لا يتطلب منك ذلك، وصلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يوماً من تاريخ الاصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع الى صلاحية هوية مقيم ” .