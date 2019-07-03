” الداخلية ” تعلن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية

عادل الحربي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي “الدفعة الثانية” لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعمل في ديوان وزارة الداخلية.

وأوضحت الإدارة أن الحضور بالزي الرياضي “بنطلون أسود وفانيلة خضراء” مع حلاقة الرأس رقم 5، في تمام الساعة الثامنة صباحاً بكلية الملك فهد الأمنية البوابة الشرقية رقم (5) في الوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح في نموذج القبول، ويمنع إحضار الهاتف المحمول.

كما أشارت إلى أنه يجب إحضار المستندات التالية:

1- نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

2- أصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورتين منها.

3- صورة من كرت العائلة “للمتزوج)”.

4- صورتين مصدقة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

5- 6 صور ملونة حديثة مقاس 4×6 مكشوف الرأس خلفية بيضاء.

6- إحضار ملف مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

7- إحضار أي مؤهلات أو دورات تدريبية وتكون من جهة معتمدة وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من جهة حكومية.

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي اضغط هنا هنا

وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في وقت سابق، عن طلب التحاق بالخدمة العسكرية للعمل في ديوان وزارة الداخلية، من خلال موقعها وموقع “أي وظيفة”، ولمعرفة الإعلان اضغط هنا