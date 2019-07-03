فجر السعيد تهدد بمقاضاة بلقيس.. وأصالة تعلق: ” اشربي قهوتك “

خالد الظفيري(صدى):

هددت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الفنانة اليمنية بلقيس بمقاضاتها، بعد تغريدة أطلقتها الأخيرة خلال السّاعات الماضية واعتبرتها السعيد موجهة لها”.

وقالت السعيد: “حجيه مساك الله بالخير… لايكون أنا المقصودة بالتغريدة؟!! معاك لي الأحد الجاي إذا ما وضحتِ لمتابعينك إن أنا المقصود سأضطر آسفة لرفع قضية ضدك… معاك لي الأحد تقدرين تنفين إنك تقصديني”، وتمنت أن تكون بلقيس تمتلك الشجاعة وترد عليها.

وكانت بلقيس نشرت تعليقًا عبر حسابها على “تويتر” قائلة : “ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها… الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليًا احتسي القهوة… هي اللي بدت”.

وعلقت الفنانة السّورية أصالة نصري على تغريدة بلقيس قائلة: “يا بيبيتي قرصة الناموس تضايق بذات الّلحظه وخلص، عقمي مكانها بالصّبر، لأنّه الجنينة الّلي قاعدين أنا وأنتي فيها، فيها فراشات وفيها ورود وعادي يكون فيها ناموس، حتّى ما ترشّي المكان مشان ماتضايقي صدرك، واستمتعي بالمكان واشربي قهوتك، صحّة وألف هنا.