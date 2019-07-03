الداخلية تعلن نتائج القبول لرتبة جندي أول بمركز العمليات الأمنية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي (الدفعة الثانية) لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) على رتبة (جندي أول) للعام الهجري 1440هـ.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة: احضار نموذج القبول مطبوعًا من الموقع موضحاً به رقم الطلب، أصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورتين منها، صورة من كرت العائلة (للمتزوج، صورتان مصدقتان من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

5عدد 6 صور ملونة حديثة مقاس (4*6) مكشوف الرأس خلفية بيضاء، وإحضار ملف مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه، والحضور بالزي الرياضي بنطلون أسود وفانيلة خضراء.

لمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة: هنا