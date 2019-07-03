البرتقال خيارك الأفضل لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

أميرة خالد(صدى):

البرتقال من الفواكة المعروفة بفوائدها المتعددة على الصحة خاصة لعلاج نزلات البرد، ولكن يغفل الكثير عن فوائد البرتقال للبشرة.

ويتميز البرتقال بالعديد من الفوائد للبشرة، فهو يضاهي فوائد الليمون لتنظيف البشرة وتنقيتها، إذ يتمتع بخصائص تعمل على تغذية البشرة.

ويعد البرتقال خير علاج لمشاكل البشرة الدهنية؛ لقدرته العالية على تضييق مسامات البشرة والتخلص من البثور والحد من التجاعيد لاحتواءه على فيتامين C، ما يحفز إنتاج الكولاجين.

ويمكنك استخدام عصير البرتقال لإغلاق مسامات البشرة الواسعة، من خلال غمس قطنة نظيفة في عصير البرتقال الطبيعي وتمرريها على بشرتك ثم اتركيها من 3 إلى 5 دقايق واغسليها بالماء الفاتر.