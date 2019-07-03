نادي الفيحاء يتفق مع المحور البرازيلي رافييل أسيس

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، أن نادي الفيحاء اتفق بشكل رسمي مع المحور البرازيلي رافاييل أسيس.

كان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد اعتمد مجلس إدارة نادي الفيحاء لمدة 4 سنوات.

جاء النادي برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، وعضوية كل من: الأستاذ ماهر بن عثمان أباحسين (نائبا للرئيس)، الأستاذ ماجد بن نافع الحربي عضوة)، الأستاذ أمجد بن محمد القديري (عضوآ)، الأستاذ عثمان بن إبراهيم الشنيفي (عضوا)، الأستاذ حسام بن محمد الربيعة (عضو).