أم تستغل ابنتيها في الدعارة

مليكة فؤاد(صدى):

تقدمت سيدة في المغرب إلى المصالح الأمنية، ببلاغ عن محاولة اغتصابها من طرف شخص مخمور بعدما اقتحم بيتها،

وكشفت التحريات و التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية مع المعتدي ، أن الموقوف جاء لمنزل السيدة كعادته لممارسة الجنس مع إحدى ابنتيها، إحداهما قاصرة ذات 15 سنة، والثانية عمرها 19 سنة، لينشب صراع بين الأطراف لتقرر أم الشابتين تقديم بلاغ ضده بتهمة محاولة الاغتصاب.

وتم توقيف ابنتي السيدة بعدما تبين أنهما تتعاطيان للدعارة بالمقابل بوساطة من والدتهما، كما أسفرت الأبحاث والتحريات عن إيقاف قاصر أخرى ذات 17 سنة تتعاطى بدورها للدعارة بوساطة من المشتبه بها، كما تم إيقاف ثلاثة زبائن.