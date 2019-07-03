غدير السبتي تتعرض للحسد وتفقد صوتها لمدة شهر

خالد الظفيري(صدى):

أكدت الفنانة الكويتية غدير السبتي، أنها فقدت صوتها لمدة شهر كامل بسبب تعرضها للحسد من قبل إحدى عازفات البيانو الهولنديات.

وأوضحت غدير السبتي في تصريحات لها، أن إحدى العازفات الهولنديات حسدتها أثناء مشاركتها في عمل أوبرالي بالكويت.

وقالت “كنت في أوبرا ديره وأنا قاعدة أسوي البروفات كانت جايه واحدة من هولندا تعزف على البيانو.. فكانت الأوركسترا شغالة.. وأنا أكون في المظاهر وقاعده أقول تحيا الكويت”.

وأَضافت “لما خلصت البروفة جت وقالتلي أنتي عليكي صوت غطى على الأوركسترا كلها صوتك قوي.. وأنا ما أقدر أقولها قولي ماشالله وقلت لها أوك شكرا وروحت، وتاني يوم ما في صوت لمدة شهر كامل، ما فيه إبرة إلا وأخذتها وما فيه كورتيزون إلا وأخذته وشوي شوي صوتي رجع تدريجيًا”.