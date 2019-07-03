فتاة حسناء تنتقم بقسوة من شاب حاول مضايقتها

موسكو(صدى):

أظهر مقطع فيديو سيارة تقودها فتاة وتحمل على غطاء محركها شابا لمسافة 1.5 كيلومتر في مدينة بطرسبورغ الروسية.

وتعود الواقعة عندما انطلقت سيارة الحسناء، وعلى غطاء محركها شاب مزعج حاول مضايقتها، مخترقة شوارع مدينة بطرسبورغ الرئيسية.

واتضح أن الشاب ” مختل ” حاول التعرف عليها بإلحاح مزعج، لذلك قررت أن تلقنه درسا.

وقالت الفتاة صاحبة السيارة : ” لم أنو قتله، فقط نقلته بحذر شديد ” ، وبعدما اجتازت السيارة حوالي 1.5 كيلومتر، اقتربت السائقة من محطة حافلات بهدوء، فنزل الشاب المزعج وحاول مكالمتها من نافذة السيارة إلا أنها غادرت المكان بسرعة.