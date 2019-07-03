بالفيديو.. رئيس ” بايدو ” يتعامل بذكاء بعد أن سكب شاب الماء عليه في حفل

بكين(صدى):

تعرض الرئيس التنفيذي لشركة بايدو الصينية، روبين لي، اليوم الأربعاء، إلى موقف محرج أثناء حفل افتتاح مؤتمر سنوي تنظمه شركة البحث العملاقة.

وصعد شاب على المسرح خلال حفل الافتتاح وأثتاء حديث روبين لي حول الذكاء الاصطناعي، ثم قام بسكب المياه فوق رأسه بطريقه أثارت الدهشة.

وتعامل روبين لي بذكاء شديد للغاية مع هذا الموقف، فلم يتهور أو يُنهي الفعاليات، بل استمر قائلًا : “هناك العديد من الصعوبات على الطريق لتحقيق الذكاء الاصطناعي، لكن ذلك لن يؤثر على عزم بايدو “.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن أهدف وأغراض الشاب الذي سكب الماء على روبين لي، بينما أكدت الشركة على أنها ستمضي قدما في طريقها ولن تتراجع.

وجاء ذلك خلال مؤتمر (بايدو كرييت 2019)، وهو تجمع سنوي تعرض فيه الشركة أحدث ما توصلت له في مجال الذكاء الاصطناعي.