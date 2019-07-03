الكرملين: المعلومات الخاصة بحريق الغواصة تعتبر ” أسرار دولة “

موسكو(صدى):

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، على عدم الكشف عن تفاصيل الحريق الذي أدى إلى مقتل 14 بحاراً في غواصة للأبحاث تابعة للجيش الروسي في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن ” هذه المعلومة لا يمكن أن تنشر للرأي العام؛ لأنها تندرج في فئة ” أسرار الدولة ” ، مؤكدًا أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية تملك المعلومات الكاملة عن المأساة.

يذكر أن 14 بحارًا كانوا قد لقوا حتفهم، مساء الاثنين الماضي؛ إثر تسممهم بالدخان المنبعث من حريق غامض شب في غواصة روسية معدة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة.