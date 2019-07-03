” يحارب السرطان ” .. فوائد عديدة للعنب الأسود

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يحتوي العنب الأسود على العديد من العناصر الغذائية، التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان.

وأكدت دراسة أجراها مركز القلب والأوعية الدموية بجامعة ميشيغان، أن العنب الأسود يقلل من فرص الإصابة بتلف الأعضاء المرتبط بمتلازمة التمثيل الغذائي، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الدهون الثلاثية بالجسم، لاحتوائه على مركب ريسفيراترول، الذي يزيد من كفاءة عمل الدورة الدموية.

ويحتوي العنب الأسود على الكاروتينات (صبغات عضوية تيتراتيربينويدية متوفرة في الخضروات والفواكه)، تحافظ على صحة العين، وتقلل من فرص الإصابة بضعف البصر والعمى.

كما يحتوي العنب الأسود على مضادة الأكسدة، التي تحارب الشوارد الحرة، التي تتسبب في الإصابة بالأورام السرطانية، ويساعد العنب الأسود على تحسين الذاكرة، وتعزيز صحة الدماغ، لاحتوائه على مادة الريبوفلافين.

وأوضحت الدراسة أن العنب يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري، لاحتوائه على بعض المركبات، التي تساهم في تنظيم الإنسولين بالدم.