وظائف هندسية شاغرة في شركة نوماك برابغ 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك) عن توافر وظائف هندسية لذوي الخبرة العالية من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة رابغ.

وأشارت إلي الوظائف المتاحة ومنها مُشرف كهربائي (Electrical Supervisor) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 6 سنوات.

ولفتت إلى أنها بحاجة لمُهندس تخطيط (Planning Engineer) بشرط حصولها على درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية و خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/07/03م من خلال الرابط التالي: هنا

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