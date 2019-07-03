كويتي يهدد بتفجير نفسه أمام السفارة المصرية

خالد الظفيري(صدى):

نجحت قوات الأمن الكويتية، اليوم الأربعاء، في القبض على أحد المواطنين الكويتيين هدد بتفجير نفسه أمام مبنى القنصلية المصرية في الكويت، لمنعه من الدخول.

بدأت الواقعة بتلقي وزارة الداخلية الكويتية بلاغًا، بمحاولة أحد الأشخاص اقتحام مبنى القنصلية المصرية، وعلى الفور تحركت دورية أمنية وتم القبض عليه.

وأوضح أمن السفارة في التحقيقات أن شخص غير معروف الجنسية ظل يهدد بتفجير السفارة بعد منعه من الدخول، ووصل الأمر إلى المشاجرة مع أحد رجال الأمن قبل أن يخرج سكينًا ويحاول طعن الحارس بها.

وأضاف الأمن أنه تم توقيفه وتفتيشه للتأكد من عدم وجود أي مواد متفجرة، وتم التحفظ عليه حتى جاءت دورية الشرطة واستلمته.

وأثبتت التحقيقات أن الشخص كويتي الجنسية، حاول إنجاز بعض المهام داخل السفارة وعندما تم منعه من الدخول هدد بتفجيرها.