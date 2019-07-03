اسكتلندا تستفيد من ثورة ولي العهد الاقتصادية

عادل الحربي(صدى):

تنوي اسكتلندا اغتنام الفرص من الثورة الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ بينما من المقرر أن ترسل شركة الزراعة البحرية ” ماوي إيه إس إيه” سمك السلمون إلى المملكة .

وبدأت مزارع الأسماك تتوسع بسرعة بعد أن شمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحياة الصحية في خطته لتطوير المجتمع والاقتصاد السعوديين؛ حيث يهدف ولي العهد إلى تغيير العادات الغذائية في المملكة التي يسيطر عليها حب لحم الحمل، بحسب وكالة ” بلومبيرغ “.

ومن جانبه، أوضح جيمي مكالدين، مدير الحسابات المسؤول عن الشرق الأوسط في شركة ماوي، والذي يتخذ من أدنبره مقرًّا له: ” إنها فرصة رائعة ” ، مشيرًا إلى أن شركته التي تمتلك 50 مزرعة في اسكتلندا وتعتبر أكبر منتج للسلمون في البلاد، تعمل على الحصول على موافقة الحكومة السعودية لتصبح موردًا معتمدًا.

وصرح علي الشيخي، مدير الهيئة العامة لمزارع الأسماك في المملكة، والتي تدير حملة توعية عامة: ” ستساعد التغييرات الاجتماعية على دفع الاستهلاك نحو المأكولات البحرية، ومثل رؤية 2030 الخاصة بولي العهد، هدفنا طموح، ويتمثل في مضاعفة استهلاك الفرد للأسماك إلى 13 كغم بحلول نهاية العام المقبل ثم إلى 22 كغم، وهو المتوسط العالمي، بحلول عام 2030 ” .