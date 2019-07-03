” الغذاء والدواء ” توضح ممارسات التخزين الجيد للأعلاف 

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة الغذاء والدواء عن الممارسات التي يجب الالتزام بها عند تخزين وإدارة مخزون الأعلاف، مشيرة إلى أنه يجب رفض الأعلاف التي يظهر عليها علامات الفساد الظاهرة مثل التعفن والروائح الكريهة وغيرها.

وأوضحت الهيئة: ” يجب تخزين كل دفعة من الأعلاف بشكل منفصل ” ، مشددة: ” يجب الفصل بين الأعلاف المخصصة للأنواع المختلفة من الحيوانات وضمان عدم الخلط بينهما “.

وأبانت الهيئة: ” يجب تخزين العلف المصنع بعيدا عن العلف غير المصنع ” ، لافتة إلى رفع عبوات الأعلاف عن الأرض بارتفاع مناسب.

وتابعت أنه لا يجوز أن تخزن مع الأعلاف أي مواد أخرى غير علفية مثل المبيدات والأسمدة والمطهرات.