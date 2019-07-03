فيلم يجسد ” جثة طفل الشاطئ ” .. وعائلته ترفض: ” نشعر بالقهر “

دمشق(صدى):

أعلن المخرج التركي عمر ساري كايا عن تصوير فيلمٍ في بلاده عن أزمة اللاجئين يحمل اسم طفل الشاطئ الشهير ” آلان ” كردي، والّذي لم يُكتب بشكلٍ صحيح في عنوانه.

ورفضت عائلته بشدّة تجسيد دوره في الفيلم الّذي يحمل اسم ” Aylan Baby: Sea of Death ” والّذي يشارك فيه الممثل الأمريكي المعروف ستيفن سيغال.

وقالت تيما كُردي عمة الطفل الكُردي السوري لقناة ” العربية ” : إننا “نشعر بالقهر، لن يحتمل شقيقي رؤية أطفاله الموتى وهم يعودون للحياة في هذا الفيلم. إنه لن يحتمل رؤية هذا المشهد أبداً”.

وأضافت العمّة :من المؤسف أننا لا نستطيع أن نرفع قضية ضد أصحاب هذا الفيلم الّذي شاهدت إعلانه. نحن مقهورون، لذا أعبر عن غضبي في تويتر.

وتابعت : لا يجوز تصوير هذا الفيلم، الأطفال الغرقى لا يزال والدهم حياً، لكن لا أحد يحترم مشاعرنا أنا وشقيقي. نقول دائماً للناس بإمكانكم استخدام صورة آلان، لأنها مؤثرة وتحرّك المشاعر ولأن هناك أطفالا مثله يموتون ويجب مساعدتهم “.

واختتمت: ” القانون لا يقف إلى جانبنا، لكنها مسألة إنسانية، إذا كان موقف أصحاب الفيلم إنسانياً، فيجب عليهم احترام أوجاع الآخرين ومشاعرهم “.