طرح أسعار باقات الحج 1440
كشفت وزارة الحج والعمرة، عن أسعار باقات الحج للعام الحالي 1440 هـ، والتي سيتم تقديمها من جانب العديد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل.
وقسّمت وزارة الحج برامج خدمة الضيافة إلى 6 باقات مختلفة، وصل أعلى سعر إلى 11905 ريال، بينما أقل سعر وصل 3465 ريال.
وجاءت الباقات كالتالي:
باقة ضيافة 1: تتراوح من سعر 7561 إلى 8161 ريال
باقة ضيافة 2: تتراوح من سعر 7310 إلى 7910 ريال
باقة ضيافة 3: تتراوح من سعر 6508 إلى 7108 ريال
باقة ضيافة 4: تتراوح من سعر 5708 إلى 6308 ريال
وبالنسبة لباقات (بلس) يتم توفير ميزة السكن في مكة المكرمة.
باقة ضيافة 1 أبراج: وهي أعلى باقة يصل سعرها إلى 11905 ريال، ويسكن الحجاج في أبراج منى الستة
باقة اقتصادي 1: تتراوح من سعر 3447 إلى 4797 ريال ويقيم الحجاج في مخيمات، بينما باقة 2 اقتصادي سعرها 3465 ريال وتشمل توفير مساكن للحجاج
ويتم تسجيل بيانات الحجاج عبر بوابة الوزارة واختيار البرنامج المفضل للحاج لتنفيذ الحجز الفعلي، وذلك حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة.
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