طرح أسعار باقات الحج 1440

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن أسعار باقات الحج للعام الحالي 1440 هـ، والتي سيتم تقديمها من جانب العديد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل.

وقسّمت وزارة الحج برامج خدمة الضيافة إلى 6 باقات مختلفة، وصل أعلى سعر إلى 11905 ريال، بينما أقل سعر وصل 3465 ريال.

وجاءت الباقات كالتالي:

باقة ضيافة 1: تتراوح من سعر 7561 إلى 8161 ريال

باقة ضيافة 2: تتراوح من سعر 7310 إلى 7910 ريال

باقة ضيافة 3: تتراوح من سعر 6508 إلى 7108 ريال

باقة ضيافة 4: تتراوح من سعر 5708 إلى 6308 ريال

وبالنسبة لباقات (بلس) يتم توفير ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 1 أبراج: وهي أعلى باقة يصل سعرها إلى 11905 ريال، ويسكن الحجاج في أبراج منى الستة

باقة اقتصادي 1: تتراوح من سعر 3447 إلى 4797 ريال ويقيم الحجاج في مخيمات، بينما باقة 2 اقتصادي سعرها 3465 ريال وتشمل توفير مساكن للحجاج

ويتم تسجيل بيانات الحجاج عبر بوابة الوزارة واختيار البرنامج المفضل للحاج لتنفيذ الحجز الفعلي، وذلك حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة.