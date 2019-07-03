بالفيديو.. مشاهد مؤثرة لتونسي يبكي لتكفل المملكة بنقل جثمان والدته المعتمرة لتونس
كشف مقطع فيديو، عن مشاهد مؤثرة لمواطن تونسي يبكي متأثرًا بتكفل المملكة بنقل جثمان والدته المعتمرة من المدينة المنورة وحتى بلدها تونس.
وعجز لسان المواطن التونسي عن التعبير والإكتفاء بعبارة: ” رحم الله والديكم يا عيال سلمان ..الله ينصركم على من يعاديكم “.
وتجدر الإشارة، إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في تونس، كانت قد تكفلت بكافة إجراءات نقل جثمان المعتمرة التونسية من المدينة المنورة إلى مسقط رأسها في تونس.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6126 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يرحم والدتك،ووالدينا،وجميع أموات المسلمين،،آمين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76897 ] نشر منذ 19 دقيقة
رحم الله والدتك واسكنها فسيح جناته .. آمين ,,
,, حكومتنا ورجالها الكرام ، يفعلون الخير خدمة للمسلمين والإسلام .. وليس هذا الفعل غريب عليهم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49788 ] نشر منذ 9 دقائق
رحم الله والدتك
هذا واجبنا
وحفظ الله المملكة من كل شر😘
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13660 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يرحمهاويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2897 ] نشر منذ 1 دقيقة
رحم الله امك واسكنها فسيح الجنان
عندما تنبع دمعة رجل من القلب لا تستقر الا في القلب
رح الله يحبر مصابك ويرحم امك