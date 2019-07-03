بالفيديو.. مشاهد مؤثرة لتونسي يبكي لتكفل المملكة بنقل جثمان والدته المعتمرة لتونس

عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد مؤثرة لمواطن تونسي يبكي متأثرًا بتكفل المملكة بنقل جثمان والدته المعتمرة من المدينة المنورة وحتى بلدها تونس.

وعجز لسان المواطن التونسي عن التعبير والإكتفاء بعبارة: ” رحم الله والديكم يا عيال سلمان ..الله ينصركم على من يعاديكم “.

وتجدر الإشارة، إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في تونس، كانت قد تكفلت بكافة إجراءات نقل جثمان المعتمرة التونسية من المدينة المنورة إلى مسقط رأسها في تونس.