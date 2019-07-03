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  3. بالفيديو.. مشاهد مؤثرة لتونسي يبكي لتكفل المملكة بنقل جثمان والدته المعتمرة لتونس

بالفيديو.. مشاهد مؤثرة لتونسي يبكي لتكفل المملكة بنقل جثمان والدته المعتمرة لتونس

بالفيديو.. مشاهد مؤثرة لتونسي يبكي لتكفل المملكة بنقل جثمان والدته المعتمرة لتونس
عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد مؤثرة لمواطن تونسي يبكي متأثرًا بتكفل المملكة بنقل جثمان والدته المعتمرة من المدينة المنورة وحتى بلدها تونس.

وعجز لسان المواطن التونسي عن التعبير والإكتفاء بعبارة: ” رحم الله والديكم يا عيال سلمان ..الله ينصركم على من يعاديكم “.

وتجدر الإشارة، إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في تونس، كانت قد تكفلت بكافة إجراءات نقل جثمان المعتمرة التونسية من المدينة المنورة إلى مسقط رأسها في تونس.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6126 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يرحم والدتك،ووالدينا،وجميع أموات المسلمين،،آمين.

[ عدد التعليقات: 76897 ] نشر منذ 19 دقيقة

رحم الله والدتك واسكنها فسيح جناته .. آمين ,,

,, حكومتنا ورجالها الكرام ، يفعلون الخير خدمة للمسلمين والإسلام .. وليس هذا الفعل غريب عليهم ,,

[ عدد التعليقات: 13660 ] نشر منذ 9 دقائق

الله يرحمهاويغفر لها ويسكنها فسيح جناته

[ عدد التعليقات: 2897 ] نشر منذ 1 دقيقة

رحم الله امك واسكنها فسيح الجنان
عندما تنبع دمعة رجل من القلب لا تستقر الا في القلب
رح الله يحبر مصابك ويرحم امك

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