محافظ القنفذة يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

نايف السالم(صدى):

دشن محافظ القنفذة الأستاذ فضا بن بين البقمي فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة بالنيابة الملازم أول عواض البقمي والمشرف العام على فرع جمعية كفى الأستاذ محمد صالح الزبيدي.

و شهد معرض مكافحة المخدرات الذي انطلق تحت شعار ( اصغ.. أولا ) بتنظيم جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة وبالشراكة مع إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة مساء اليوم اقبالاً كبيراً من العائلات وتفاعلاً من كافة الفئات العمرية للبرنامج الذي أقيم ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمقر ملاهي فن سيتي اشتمل على عدة أركان تركزت لتوضيح مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية على الفرد والمجتمع، كما جرى توزيع النشرات والكتيبات التوعوية والورود على زوار المعرض بالإضافة إلى مسرح البراعم ومسابقات. وحصل قائدو السيارات بالطرقات على الورود والنشرات التوعوية .

وفي ختام الفعالية قدّم المشرف العام على فرع كفى شكره لسعادة المحافظ ولمدير إدارة مكافحة المخدرات والجهات المشاركة ، ولمؤسسة الثنيان وإخوانه الخيرية على دعمها ورعايتها للبرنامج.

يذكر أن جمعية كفى وإدارة مكافحة المخدرات بالقنفذة تبذلان جهوداً حثيثة من خلال البرامج والفعاليات المستمرة التي تنفذ على مدار العام لتوعية كافة أفراد المجتمع بأضرار المخدرات