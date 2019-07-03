كشف الإجراءات المتبعة عند تعرضك لحادث واختلفت مع شركة التأمين حول التعويض 

علي القحطاني(صدى):

نشرت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” مقطع فيديو يوضح الإجراء المتبع في حال تعرض أي مواطن لحادث واختلف مع شركة التأمين حول التعويض.

وطالب الفيديو من يتعرض لحادث بالتوجه للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لاعتبارها جهة محايدة بين الأفراد وجهات التأمين، مبينا:” لو اختلفت مع شركة التأمين علي التسوية علي تسوية المطالبة كل الذي عليك هو الدخول علي موقع الأمانة الإلكتروني ورفع الدعوي ضد شركة التأمين”.

وأوضح المقطع أن الأمانة العامة مسؤولة عن استقبال دعوي التأمين سواء مركبات أو سفر أو حتى بحري وتحولها لأحد اللجان التأمينية المختصة، مشيرا إلى أن “الأمانة لديها مبادرات وخدمات كثيرة منها مبادرة تيسير التي تسهل الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى خدمة طلب الصلح التي تعتبر حل بديل لمعالجة المنازعات هذه الخدمة يمكن الاستفادة منها في الدعاوى المقدمة من الأفراد ضد الشركات ولكن أهم شئ قيمة المطالبة بالتعويض لا تتجاوز 50 ألف ريال”.

ويشدد المقطع على ألا تكون المطالبة بالتعويض للديات أو الأضرار الجسدية ويكون طلب الصلح المقدم خلال سنة من تاريخ استحقاق التعويض ولو هذه الشروط ما تنطبق عليك وتريد الصلح مع شركة التأمين فعليك أن تقدم طلب الصلح للأمانة العامة وبعد قبول الطلب تسير في نفس إجراءات الصلح التي تعتمد على الأسانيد الشرعية والمبادئ القضائية التي استقرت عليها اللجان التأمينية ويكون إلزامي على شركات التأمين وغير إلزامي للأفراد.