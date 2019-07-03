اعتماد حركة نقل وكلاء المدارس بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، ناصر بن عبد الله العبد الكريم، اليوم الأربعاء، قرارًا باعتماد حركة نقل وتكليف وإنهاء تكليف وكلاء المدارس داخل المدينة المنورة.

وتضمن القرار تكليف المعلمين الواردة أسمائهم بالبيان بالعمل الموضح أمام كل واحد منهم، ويكون التكليف لمدة عام دراسي من تاريخه يجدد حسب التقارير وما تقتضيه المصلحة التعليمية.

وفي السياق نفسه، أكد القرار على أن آخر موعد لإخلاء طرف المذكورين من مدارسهم نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 1440/12/19هـ، بينما يمكن الإطلاع على الأسماء عبر الرابط التالي:هنا