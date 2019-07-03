لحملة البكالويوس.. شركة أرامكس تعلن عن وظيفة شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة أرامكس لخدمات النقل باب التقديم على وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض .

وأوضحت الشركة أن الوظيفة المطلوبة بالمسمى التالي :

– مسؤول مكتب ادارة المشاريع (PMO Office).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال إدارة المشاريع.

3- مهارة ممتازة بإدارة الوقت.

4- مهارة ممتازة بإدارة المخاطر.

5- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : هنا