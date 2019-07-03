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لحملة البكالويوس.. شركة أرامكس تعلن عن وظيفة شاغرة بالرياض

لحملة البكالويوس.. شركة أرامكس تعلن عن وظيفة شاغرة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة أرامكس لخدمات النقل باب التقديم على وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض .
وأوضحت الشركة أن الوظيفة المطلوبة بالمسمى التالي :

– مسؤول مكتب ادارة المشاريع (PMO Office).

الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال إدارة المشاريع.
3- مهارة ممتازة بإدارة الوقت.
4- مهارة ممتازة بإدارة المخاطر.
5- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضحت الشركة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : هنا


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