تكريم حراس الامن بمستشفى القريات العام

سعيد العجل(صدى):

كرم سعادة مدير الشئون الصحية بالقريات حراس وحارسات اﻷمن بالمستشفى بشهادات شكر وتقدير وذلك نظيراً لجهودهم المبذولة في مجال عملهم وتميزهم بالسلوك الحسن مع المراجعين والانضباط في المداومة على العمل

وأكد سادة مدير الشئون الصحية أثناء الاجتماع بحراس الامن على أهمية دعم المتميزين لما له من أثر إجابي عليهم وتشجيعهم لتقديم أفضل ما لديهم من عمل مثنياً على دورالفرق الأمنية في المستشفى وأهميته في تنظيم العمل بالمنشاءات وحمايتها

وعبر حراس الامن عن شكرهم بهذا التكريم وعلى الدعم المستمر للكوادر المتميزة بصحة القريات