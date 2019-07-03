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11 وظيفة إدارية شاغرة بشركة الاتصالات السعودية بالرياض

11 وظيفة إدارية شاغرة بشركة الاتصالات السعودية بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” الاتصالات السعودية ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفر 11 وظيفة إدارية لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات التالية:

* الوظائف

1- أخصائي الحوكمة الفرعية (Subsidiary Governance Specialist).
2- مشرف الخزينة (Treasury Supervisor).
3- مدير التحليل والأسواق المالية (Analysts & Capital Markets Director).
4- مُحلل مهني الأعمال (Business Analysis Professional) (وظيفتان).
5- مدير قسم سياسات الائتمان والتخطيط (Credit Polices & Planning Section Manager).
6- مدير السياسات والإجراءات المالية (Financial Policies & Procedures Director).
7- مدير قسم ضريبة القيمة المضافة ومجموعة الضرائب الغير المباشرة (Group Indirect Tax / VAT Section Manager).
8- مدير قسم توحيد التقارير شركة الإتصالات السعودية (STC Reporting Consolidation Section Manager).
9- مدير تقييم الاستثمار الاستراتيجي (Strategic investment evaluation Director)
10- مُدير قسم الزكاة (Zakat Section Manager).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/07/03م، من خلال الرابط التالي: هنا


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