11 وظيفة إدارية شاغرة بشركة الاتصالات السعودية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” الاتصالات السعودية ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفر 11 وظيفة إدارية لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات التالية:

* الوظائف

1- أخصائي الحوكمة الفرعية (Subsidiary Governance Specialist).

2- مشرف الخزينة (Treasury Supervisor).

3- مدير التحليل والأسواق المالية (Analysts & Capital Markets Director).

4- مُحلل مهني الأعمال (Business Analysis Professional) (وظيفتان).

5- مدير قسم سياسات الائتمان والتخطيط (Credit Polices & Planning Section Manager).

6- مدير السياسات والإجراءات المالية (Financial Policies & Procedures Director).

7- مدير قسم ضريبة القيمة المضافة ومجموعة الضرائب الغير المباشرة (Group Indirect Tax / VAT Section Manager).

8- مدير قسم توحيد التقارير شركة الإتصالات السعودية (STC Reporting Consolidation Section Manager).

9- مدير تقييم الاستثمار الاستراتيجي (Strategic investment evaluation Director)

10- مُدير قسم الزكاة (Zakat Section Manager).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/07/03م، من خلال الرابط التالي: هنا