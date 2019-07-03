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  3. أحد المشاهير يمازح صديقه بأفعى

أحد المشاهير يمازح صديقه بأفعى




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 709 ] نشر منذ 3 ساعات

الله لا يسامحك
ما تدري انه ما يجوز تخويف المسلم

[ عدد التعليقات: 2460 ] نشر منذ 1 ساعة

مزح ثقيل لا تحمد عقباه …

[ عدد التعليقات: 13663 ] نشر منذ 1 ساعة

لو رفع عليه قضيه يكسبها

ليس هكذا المرح يا ناس

[ عدد التعليقات: 6130 ] نشر منذ 1 ساعة

لوحصل للشخص خلل في العقل، أوسكته قلبية،أو تشنج لا سمح الله،أو أي مشكلة صحية،بيقول صاحبي وكنت امزح معه!!

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