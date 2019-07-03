أحد المشاهير يمازح صديقه بأفعى

الأربعاء 3
يوليو
الله لا يسامحك
ما تدري انه ما يجوز تخويف المسلم
اهبل ومصرقع ..
مزح ثقيل لا تحمد عقباه …
لو رفع عليه قضيه يكسبها
ليس هكذا المرح يا ناس
لوحصل للشخص خلل في العقل، أوسكته قلبية،أو تشنج لا سمح الله،أو أي مشكلة صحية،بيقول صاحبي وكنت امزح معه!!
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
أبو فهد[ عدد التعليقات: 709 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لا يسامحك
ما تدري انه ما يجوز تخويف المسلم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76908 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهبل ومصرقع ..
عوافي[ عدد التعليقات: 2460 ] نشر منذ 1 ساعة
مزح ثقيل لا تحمد عقباه …
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13663 ] نشر منذ 1 ساعة
لو رفع عليه قضيه يكسبها
ليس هكذا المرح يا ناس
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6130 ] نشر منذ 1 ساعة
لوحصل للشخص خلل في العقل، أوسكته قلبية،أو تشنج لا سمح الله،أو أي مشكلة صحية،بيقول صاحبي وكنت امزح معه!!