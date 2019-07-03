” حساب المواطن ” يوضح تأثير إضافة مولود جديد على دعم الأسرة
تفاعل برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن مدى تأثير إضافة مولود جديد على الدعم المخصص للأسر المستفيدة.
ووجه مستفيد سؤالًا إلى حساب خدمة العملاء الخاص بحساب المواطن، قائلًا: ” مواطن لديه زوجة و٣ أبناء هل إضافة الابن الثالث يزيد في حساب المواطن؟”.
وأجاب حساب المواطن: ” بإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك ( تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ )، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13663 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحاسبة جعلتوها شماعة حتى لا تجاوبوا على السائل … الحاسبة تعطيك مبلغ واللي يحصل على المواطن مبلغ أقل
بكثير من اللي يطلع في الحاسبة ….. ضحك على الناس