” حساب المواطن ” يوضح تأثير إضافة مولود جديد على دعم الأسرة

عادل الحربي(صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن مدى تأثير إضافة مولود جديد على الدعم المخصص للأسر المستفيدة.

ووجه مستفيد سؤالًا إلى حساب خدمة العملاء الخاص بحساب المواطن، قائلًا: ” مواطن لديه زوجة و٣ أبناء هل إضافة الابن الثالث يزيد في حساب المواطن؟”.

وأجاب حساب المواطن: ” بإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك ( تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ )، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ” .