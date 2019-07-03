” ساما ” تكشف أبرز الكيانات المتنكرة بمسمى شركات للنصب على العملاء
كشفت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” عن تنكر بعض الكيانات الوهمية بمسميات مؤسسات مالية بغرض الإحتيال والنصب على عملائها .
وحذرت ” ساما ” من الإنخداع بتلك الكيانات حتى وإن أظهرت مندوبين أو مكاتب خدمات عامة أو بعض الموظفين والإعلانات الوهمية .
ورصدت ” ساما ” المسميات الوهمية التي تتنكر فيها تلك الكيانات على النحو التالي :
-شركات التقسيط : إذ تستغل حاجة المستهلك لشراء سلع بالتقسيط وتفرض هامش ربح كبير ، ليجد المشتري نفسه مدان ومسجون في نهاية الأمر .
-شركات التمويل وتسديد المديونية : والتي تقدم عروض غير قانونية مكلفة لمن لا يملك سجل إئتماني للتعامل مع المؤسسات المرخصة .
-شركات الوساطة والإستشارات المالية : وهي تبدو كشركات تداول وتخدع عملائها بزعم الإستثمار بهدف جمع المال .
ونبهت ” ساما ” إلى ضرورة التأكد من تراخيص الشركة ، وقراءة قواعدها وشروطها بدقة ، والتأكد من القدرة على السداد قبل التورط في إلتزامات مالية ، وعدم الإنسياق وراء الإعلانات المضللة .
القرشي[ عدد التعليقات: 2615 ] نشر منذ 9 دقائق
أكثر ما يدهشني في هذا الموضوع هو وقوع أناس متعلمين تعليم عالي ضحايا لمثل تلك الشركات والمؤسسات
وخاصة تلك التي تدعي توظيف الأموال وتستخدم علامات تجارية مسجلة لبعض القنوات التلفزيونية ولبعض
الصحف المشهورة مع تغيير بسيط في المسمى التجاري وكثير من الناس لا ينتبه لمثل تلك الإحتيالات .
وأكثر ناس يعملون في تلك المؤسسات او الشركات هم من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية
والأردنية فأحذروا منهم بارك الله فيكم ولا تكونوا صيدآ سهلآ لمثل أولئك المرتزقة الذين صوبوا بوصلتهم
على دول الخليج والمملكة العربية السعودية خاصة كما اتمنى من الدولة رعاها الله الوقوف بجانب ضحايا
اولئك المرتزقة ومخاطبة الشرطة الدولية الأنتر بول لملاحقتهم والقبض عليهم ومن ثم تسليمهم للدولة
ليتم التحقيق معهم ومعرفة من يقف خلفهم ولمن تذهب كل تلك المبالغ ومطالبتهم بإرجاعها وإلا سيكون
السجن مدى الحياة هو مصيره .