” ساما ” تكشف أبرز الكيانات المتنكرة بمسمى شركات للنصب على العملاء

عادل الحربي(صدى):

كشفت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” عن تنكر بعض الكيانات الوهمية بمسميات مؤسسات مالية بغرض الإحتيال والنصب على عملائها .

وحذرت ” ساما ” من الإنخداع بتلك الكيانات حتى وإن أظهرت مندوبين أو مكاتب خدمات عامة أو بعض الموظفين والإعلانات الوهمية .

ورصدت ” ساما ” المسميات الوهمية التي تتنكر فيها تلك الكيانات على النحو التالي :

-شركات التقسيط : إذ تستغل حاجة المستهلك لشراء سلع بالتقسيط وتفرض هامش ربح كبير ، ليجد المشتري نفسه مدان ومسجون في نهاية الأمر .

-شركات التمويل وتسديد المديونية : والتي تقدم عروض غير قانونية مكلفة لمن لا يملك سجل إئتماني للتعامل مع المؤسسات المرخصة .

-شركات الوساطة والإستشارات المالية : وهي تبدو كشركات تداول وتخدع عملائها بزعم الإستثمار بهدف جمع المال .

ونبهت ” ساما ” إلى ضرورة التأكد من تراخيص الشركة ، وقراءة قواعدها وشروطها بدقة ، والتأكد من القدرة على السداد قبل التورط في إلتزامات مالية ، وعدم الإنسياق وراء الإعلانات المضللة .