دب يهاجم رجل وسط الغابة

الأربعاء 3
يوليو
ويش موديك للدب وترابه ,,
الدب مزحه ثقيل …
الناس تلعب مع قطو ÷
مع كلب،
مع تيس ،
مع قرد،
هالخبل مالقى من حيوانات الغابة اللى الدب،،
يالله دخيلك..
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76908 ] نشر منذ 1 ساعة
ويش موديك للدب وترابه ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 2460 ] نشر منذ 1 ساعة
الدب مزحه ثقيل …
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6130 ] نشر منذ 1 ساعة
الناس تلعب مع قطو ÷
مع كلب،
مع تيس ،
مع قرد،
هالخبل مالقى من حيوانات الغابة اللى الدب،،
يالله دخيلك..